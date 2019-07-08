Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рынок остается на высоте

8 июля 2019
По оценкам ИАЦ «Альпари», к вечеру пятницы российский фондовый рынок перешел к закономерной фиксации прибыли, что выглядит логично, если вспомнить, что вчера инвесторы с легкостью обновляли рекорды и пики. Индекс МосБиржи отошел к 2831 пункту, это очень высоко для рублевого индикатора, но в начале следующей недели предпосылок для разворота или ухудшения настроений нет. Если конъюнктура останется без изменений на следующей неделе, целью покупателей станет рубеж 2850 пунктов. 

Для индекса РТС, который все никак не может закрепиться над уровнем 1400 пунктов, краткосрочный диапазон торгов предполагает рамки 1390-1415 пунктов. 

Акции «Аэрофлота» после закрытия реестра для получения закономерно отступают, но перед этим бумаги обновили максимумы с 3 декабря прошлого года. Рынку потребуется несколько дней на коррекцию, после чего акция может закрепиться в диапазоне 105-110 руб. 

Доллар США сегодня продолжил восстановление и поднялся к 63,81 руб., пробив тем самым обозначенную ранее цель на отметке 63,65 руб. Теперь паре доллар/рубль открыта дорога к 64,00 руб., и на текущий момент биржевая конъюнктура вполне этому движению способствует. Евро/рубль смотрится нейтрально в рамках 71,35-71,75 руб. 

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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