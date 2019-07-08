ИАЦ «Альпари»: Рынок остается на высоте

Для индекса РТС, который все никак не может закрепиться над уровнем 1400 пунктов, краткосрочный диапазон торгов предполагает рамки 1390-1415 пунктов.
Акции «Аэрофлота» после закрытия реестра для получения закономерно отступают, но перед этим бумаги обновили максимумы с 3 декабря прошлого года. Рынку потребуется несколько дней на коррекцию, после чего акция может закрепиться в диапазоне 105-110 руб.
Доллар США сегодня продолжил восстановление и поднялся к 63,81 руб., пробив тем самым обозначенную ранее цель на отметке 63,65 руб. Теперь паре доллар/рубль открыта дорога к 64,00 руб., и на текущий момент биржевая конъюнктура вполне этому движению способствует. Евро/рубль смотрится нейтрально в рамках 71,35-71,75 руб.
Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»