ИАЦ «Альпари»: Прогноз по рублю на 8 июля 2019 года

В пятницу, 5 июля, рубль опять отступил, несмотря на слабые попытки подрасти. К закрытию торгов в последний день рабочей недели курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 32 коп. (+0,5%), до 63,8 руб., а курс евро тоже поднялся, но немного, всего на 6 коп. (+0,08%), до 71,68 руб.

Глава департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов в пятницу заявил в интервью, что, согласно прогнозам Центробанка, годовая инфляция за июнь может составить менее 5%. Напомним, что Росстат опубликует данные по инфляции потребительских цен за июнь до конца первой декады июля, то есть в начале текущей недели. Банк России прогнозирует, что по итогам 2019 года инфляция в России снизится до 4,2-4,7%, а в Минэкономразвития считают этот прогноз по годовой инфляции слишком завышенным и ожидают снижения этого показателя по итогам 2019 года ниже 4%. Существенное снижение темпов годовой инфляции в июне могут способствовать ещё одному снижению ключевой ставки Центробанка на заседании совета директоров 26 июля.

В пятницу цена нефти смеси Brent выросла на 1,5%, до $64,26 за баррель. Цены нефти росли на ожиданиях возобновления Ираном своей ядерной программы. В воскресенье, 7 июля, истек срок двухмесячного ультиматума Ирана европейским странам, от которых исламская республика ожидала действий по созданию независимой системы платежей и расчётов за иранскую нефть, однако, за эти два месяца ничего сделано не было. В воскресенье руководство Ирана объявило о возвращении к программе обогащения урана, а Германия, в свою очередь, заявила о подрыве Ираном ядерной сделки с Западом, что может способствовать росту цен на нефть в понедельник.

Полагаем, что сегодня на открытии рубль снова может подешеветь. Мы повышаем прогноз по паре доллар/рубль до отметок 63,0-64,3 руб., а по паре евро/рубль оставляем прогноз без изменений в диапазоне 71,0-72,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»