ИАЦ «Альпари»: Недоброе утро понедельника: негативный внешний фон окажет давление на российский рынок акций

После незначительного снижения в четверг пятница завершилась для рынка нефти умеренным ростом. В отсутствие значимой для рынка нефти статистической информации, единственным драйвером для рынка оставались заявления вокруг иранской ядерной программы, да и на них цены реагировали достаточно вяло. Пятничные торги начались с отметки $63,1 за баррель марки Brent. На утренней сессии последовало снижение к $62,7, оно сменилось ростом, и к концу торгов цены достигли $64,3. Утром понедельника торги шли с чуть заметным понижением в диапазоне $63,9-$64,2 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $63,3-$64,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $62,0-$66,6.

В пятницу сильная статистика по американскому рынку труда снизила вероятность понижения ставки ФРС в июле. Откликаясь на это, американские индексы пошли вниз, вслед за ними скорректировалось большинство других западных индексов.

На этом фоне снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,26%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,91%. Среди лидеров снижения – «Интер РАО» (-2%) и «Газпром» (-1,75%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,16%. Утром понедельника индексы стран АТР дружно снижались на 1,0-2,6%, отыгрывая пятничное снижение западных рынков. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 981 п., на 0,31% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение азиатских площадок задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, и он может начать торги под давлением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2805-2865 пунктов, по индексу РТС — в диапазоне 1385-1415 пунктов.

Вслед за акциями, в пятницу оказался под давлением и рубль. По итогам дня на Московской бирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 63,8025 руб. (+32,25 коп.), а европейская валюта выросла до 71,6775 руб. (+5,5 коп.).

Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD с 1,1280 до 1,1225. Вызвано это было неожиданно сильной статистикой американского рынка труда, вышедшей в пятницу. В июне вне сельского хозяйства было создано 224 тыс. новых рабочих мест, тогда как ожидалось, что их будет лишь 160 тыс. Учитывая утренние стабильные котировки нефти, рубль на открытии торгов сильно не изменится к уровням закрытия пятницы. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,2-64,4 руб., для европейской валюты — 71,0-72,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»