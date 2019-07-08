ИК «Фридом Финанс»: Рубль под давлением дивидендов

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

В пятницу наблюдалась разнонаправленная динамика. Но неделя завершилась вблизи максимума по индексу Мосбиржи. Лидерами роста стали префы Ростелекома (+3,49%). Лидерами снижения из-за закрытия реестра на дивиденд стали акции Энел Россия (-11,12%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64,00.

Сбербанк (+0,00%) отчитался по РСБУ. За 1-е полугодие банк заработал 44 млрд руб. чистой прибыли. Результаты в целом совпали с ожиданиями рынка. К негативным факторам можно отнести быстрый рост операционных расходов, одним из факторов стало повышение НДС. Но увеличились комиссионные доходы, которые являются драйвером роста прибыли на фоне сокращения ЧПМ и ЧПД. Прогноз прибыли по итогам года: 920 млрд руб.

Дивиденды давят на рубль. После того, как пара USD/RUB обновила минимум с августа прошлого года, две недели спустя курс вернулся в диапазон 63-64. Одной из причин стали дивиденды компаний. В этом году эмитенты выплатят свыше 2 трлн руб. в виде дивидендов, и сейчас как раз идут поступления акционерам. Нерезиденты привычно конвертируют их в доллары и выводят.

Поддержку рублю сейчас ничего не оказывает – налоговые выплаты ожидаются только во второй половине месяца. Основная масса дивидендов будет выплачена к 20-м числам июля, после чего давление на рубль ослабнет. Ожидания: диапазон 62,50-64 на горизонте 2-х недель.

Торговая идея: Энел Россия (-11,12%). Целевая цена – 1,10 руб. Котировки вблизи годовых минимумов. Акции будут закрывать дивидендный гэп, поскольку ухудшения операционных и финансовых результатов во 2-м полугодии не ожидается.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Ход торгов будет определяться трендами на внешних площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2820-2850 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00-64,00.