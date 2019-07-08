ИК «Фридом Финанс»: По итогам недели возможен выход рынка в плюс

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к обеду снизился на 0,51%. C «дивидендным» гэпом вниз открыли торги акции МТС и Русгидро. В обоих случаях на цены бумаг оказали давление технические факторы. И акции МТС, и акции Русгидро активно дорожали в последнее время. Определенное «медвежье» влияние на котировки МТС мог оказать внешний информационный фон.

После выхода в пятницу сильной статистики по рынку труда США произошло охлаждение ожиданий относительно смягчения политики ФРС на ближайшем заседании. Данное обстоятельство, в свою очередь, было отыграно ослаблением спроса в бумагах американского технологического и телекоммуникационного секторов. Эти бумаги часто подвергаются усилению ценовой волатильности под влиянием данных о рыночных ставках. Впрочем, к концу пятничных торгов американский фондовый сегмент вернулся на позиции положительных изменений за день. Низкая на данный момент инфляция, наличие большого объема свободных денежных ресурсов у игроков, стабильные макроданные ожидаемое понижение стоимости кредитования ФРС и ЕЦБ, выступающие поводом для покупки, — все эти «бычьи» факторы остаются в силе для рынка в целом и для МТС в частности.

Более сложной выглядит ситуация для акций Русгидро. Несмотря на подготовку Советом рынка (регулятор рынков энергетики) по запросу Роснефти отчета, свидетельствующего о том, что рост цен на электроэнергию на 8-10% с января по апрель был вызван объективными причинами, ряд крупных потребителей энергии, входящих в Сообщество потребителей энергии, по-прежнему объясняют указанное повышение цен действиями самих участников энергорынка. В среднесрочном периоде конфликт между энергетическими компаниями и потребителями энергии будет, возможно, усиливаться. Энергетический сегмент остро нуждается в техническом перевооружении и, в отсутствие централизованной поддержки регуляторов, будет вынужден перекладывать издержки на потребителей. Эта ситуация усугубится при ускорении роста экономики и увеличении темпов роста глобальной инфляции. Такое развитие ситуации создаст довольно высокие риски для бумаг электроэнергетических компаний в среднесрочном периоде. Вместе с тем точки зрения среднесрочных оценок перспектив рынка сравнительно высокодоходных активов в целом, рассмотренное выше беспокойство потребителей электроэнергии выглядит как сигнал наличия в экономике предпосылок для ускорения прироста.

Сегодня во второй половине дня не исключаем постепенного восстановления котировок российских фондовых индексов. По итогам недели в целом возможен выход рынка в плюс. Целевой уровень закрытия сегодняшних торгов составляет 2800-2830 пунктов по индексу Мосбиржи и 63,60-63,90 руб. за доллар США.