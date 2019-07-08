ИАЦ «Альпари»: EURUSD - в понедельник ожидается восстановление до 1,1240

По данным ИАЦ «Альпари», в пятницу, 5 июля, торги по евро завершились снижением евро подешевел к американскому доллару до отметки 1,1207. Резкое падение курса вызвала благоприятная статистика по занятости в США.

Число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 224 тыс. человек. Снижение уровня безработицы было нивелировано ростом доли экономически активного населения с 62,8% до 62,9%. Показатели за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону снижения на 31 тыс. Показатель за май пересмотрен с 244 тыс. до 216 тыс., за май пересмотрен с 75 тыс. до 72 тыс.

После релиза отчета вероятность понижения ставок ФРС в июле на 50 б.п. снизилась с 5.4% до 4.9% и увеличилась с 94,6 до 95,1 на снижение ставки на 25 б.п. Доллар укрепился по всему рынку.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 09:00 Германия опубликовала данные об изменении объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за май.

В 11:30 еврозона выпустила индикатор уверенности инвесторов от Sentix за июль.

В 22:00 США опубликует отчет об изменении объема потребительского кредитования за май.

Текущая ситуация:

На момент написания обзора евро стоит 1,1232. В пятницу на американской статистике продавцам удалось пройти разворотную зону из 112-го и 135-го градусов. Падение остановилась около 180-го градуса на уровне 1,1107. Учитывая, что на часовом графике осциллятор стохастик находится в зоне продаж, некоторое время на единую валюту будет оказываться давление. Когда стохастик переберётся в зону покупок на рынке появятся покупатели.

Восстановление цены ожидаю на фоне фиксации прибыли по коротким позициям до отметки 1,1240, то есть движение против пятницы. Чем сильнее отскок вверх, тем выше вероятность восстановления цены до уровня 1,1290. Если покупателям не удастся преодолеть отметку 1,1250, то их ожидает новое снижение до уровня 1,1180.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»