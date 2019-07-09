ПСБ: Неделю начали на минорной ноте

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В понедельник российский фондовый рынок на противоречивом внешнем фоне продолжил коррекционное снижение, начатое в прошлую пятницу. Так, продажам способствовала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,5% и 0,6% соответственно. Поддержку нашему рынку могло оказывать восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent прибавляла порядка 0,3%, однако этого не хватило для активизации покупателей. В результате к 18.00 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,6%, до 2819 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции МТС и РусГидро, которые торгуются сегодня уже без дивидендов. Лучше рынка были бумаги ВТБ, Распадской и Системы, прибавившие более 2%. В ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи, на фоне давления со стороны внешнего фона и желании части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, протестировал краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов мая. Однако рынку удалось удержаться выше. Отметим, что кроме тренда, поддержку рынку могут оказать уровни 2780 и 2730 пунктов. При этом, на наш взгляд, цель роста индекса МосБиржи на уровне 2900 пунктов остается актуальной.



На валютной секции Московской биржи рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,4%, торгуясь в районе 63,6 рубля, евро упал на 0,5%, до 71,3 рубля. Отметим, что российскую валюту поддерживают, как спрос на валюты развивающихся стран, так и некоторое восстановление цен на нефть. Дополнительным фактором может стать рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. Это может, привести к дальнейшему снижению американской валюты и ее отступлению в район 63 рублей. При этом основными уровнями для доллара сейчас выступают 62,5 и 64 рубля. Выход из этого диапазона, с технической точки зрения, может дать направление дальнейшего среднесрочного движения.