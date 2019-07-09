ИАЦ «Альпари»: Рынок пытается корректироваться

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российский рынок акций в понедельник утянуло в «красную» зону. Индекс МосБиржи спустился к 2818 пунктам, но даже для легкого охлаждения перекупленного рынка этого недостаточно. Индекс РТС отступил к 1393 пунктам, но легко может отойти к 1380 пунктам, если позволит конъюнктура.

В лидерах роста сегодня акции ВТБ, которые обновляют максимумы за десять месяцев около уровня 0,0426 руб. Технический график показывает, что бумаги вполне могут подняться в область 0,0430 руб., хотя уже сейчас есть некоторые признаки перекупленности. Если «быкам» удастся устоять, завтра новой целью ралли станет рубеж 0,0445 руб.

Акции «МТС» в понедельник возглавляют список лидеров продаж просто потому, что торгуются без дивидендов - завтра компания закрывает реестр. Бумага сегодня потеряла чуть больше 5% веса, но через несколько дней восстановится в область 275 руб. Дивидендная доходность акций «МТС» за 2018 год составляет 7%, что очень неплохо в этом сезоне.

Доллар США четко движется в сторону 64,00 руб., и у гринбека есть условия для того, чтобы попробовать закрепиться выше в среднесрочной перспективе. Завтра же в паре доллар/рубль актуальным остается коридор 63,50-63,85 руб., в паре евро/рубль – диапазон 71,30-71,75 руб.

Вряд ли сезонный спрос на валюту со стороны россиян может влиять на курсы, это капля в море, честно говоря. А вот завершение дивидендного сезона и репатриация этих денег «владельцами» вполне способны развернуть рынок не в пользу «россиянина».

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»