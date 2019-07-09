ИК «Фридом Финанс»: Доллар США продолжает укрепление

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки США завершили торги 8 июля в минусе, но выше дневных минимумов. Индекс S&P500 опустился на 0,48%, до 2976 пунктов. Уверенность инвестсообщества в понижении процентных ставок ФРС после выхода на прошлой неделе сильных данных по рынку труда в июне ослабла. Также сильное давление на рынок в целом и на технологический сектор в частности оказало снижение акций Apple Inc. В плюсе же закрылись сектора недвижимости, коммунальных услуг и потребительских товаров.

Доллар США продолжил укрепление по отношению к крупнейшим мировым валютам на трехнедельных максимумах.

Мировые фондовые площадки продолжают торговаться преимущественно в красной зоне, так как инвесторы корректируют свои ожидания в отношении монетарной политики США в преддверии комментариев от главы ФРС. На этой неделе состоятся традиционные полугодовые слушания в Конгрессе с участием Джерома Пауэлла. Японский индекс Nikkei торгуется в слабом плюсе, гонконгский Hang Seng теряет более 0,5%, шанхайский CSI 300 также в минусе. Европейские площадки в начале дня снижаются более чем на 0,5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США вернулась к росту после вчерашней попытки скорректироваться вниз. Нефть марки Brent торгуется в боковике чуть выше $64 за баррель. Таким образом, аппетит к риску остается подавленным. Важной макроэкономической статистики в США сегодня не выходит. Состоится первое из трех запланированных на этой неделе выступлений Джерома Пауэлла. Перед слушаниями в Конгрессе, которые пройдут в среду и четверг, глава ФРС сегодня выступит в Бостоне. Инвесторы будут внимательно следить за любыми подсказками в отношении будущего курса монетарной политики. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 может продолжить снижение на 0,5%, до 2960 пунктов.

Техническая картина неоднозначна, так что индекс широкого рынка, возможно, вступит в период консолидации. Тем не менее, на мой взгляд, риски локальной коррекции сохраняются, так как индекс все еще может стремиться закрыть гэп, открытый 1 июля на уровне 2943 пунктов.

Из корпоративных результатов сегодня стоит обратить внимание на публикацию второго с момента выхода на IPO отчета Levi Strauss. Менеджмент компании не давал квартального прогноза по выручке, но учитывая результаты за первый квартал и годовой прогноз, мы ожидаем роста выручки до 4%.

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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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