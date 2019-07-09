ИАЦ «Альпари»: EURUSD - продавцы готовятся пробить 1.12

По данным ИАЦ «Альпари», в понедельник, 8 июля, пара евро/доллар закрылась небольшим снижением. Сценарий понедельник против пятницы не сработал. Американская валюта весь день держалась в плюсе против основных валют, продолжая получать поддержку от благоприятных данных по рынку труда США, которые вышли в пятницу. Они ослабили ожидания трейдеров в отношении резкого снижения ставок на 50 б.п. ФРС США в конце июля. Колебания проходили в диапазоне пятницы, не нарушая границ.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 15:15 Канада объявит об изменении закладок новых фундаментов за июнь, в 15:30 - об изменении выданных разрешений на строительство за май.

В 15:45 Запланировано выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.

В 17:00 В США выйдет отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за май.

В 17:10 С речью выступит член FOMC Буллард.

В 21:00 С речью выступят член FOMC: Бостик, Кворлс.

В 23:30 Американский институт нефти опубликует отчет по запасам нефти в США.

Текущая ситуация:

Мои ожидания по коррекции цены к Lb не оправдались. Рост котировок застопорился на уровне 1,1234. До цели покупатели не дошли 6 пунктов. Для меня было важно не достижение уровня 1,1240, а восстановление цены до балансовой линии.

Цена консолидируется 38 часов. Внимание приковано к выступлению председателя ФРС США господина Пауэлла. В среду выйдет протокол июньского заседания ФРС. Участники рынка считают, что он не будет говорить о ставках, но их упоминание может вызвать на рынке резкие колебания.

По прогнозу я продолжаю рассматривать откат к lb, только на этот раз падение может усилиться, и поддержка 1,12 не устоит. На этой неделе могут возобновиться торговые переговоры между США и Китаем. Инвесторы особенно отслеживают новости на эту тему.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»