ИАЦ «Альпари»: Опасения дефолта США «уронили» американский фондовый рынок

В понедельник, 8 июля, американский фондовый рынок закрылся умеренным снижением. Так, индекс Dow 30 понизился на 0,43%, индекс S&P 500 — на 0,48%, а индекс Nasdaq упал даже на 0,78%. Причиной падения стала появившаяся в некоторых американских СМИ информация о том, что в сентябре США могут объявить дефолт по суверенному долгу из-за того, что доля налоговых поступлений, ранее запланированная на уровне 6% доходов бюджета, в этом году сократилась до 3%. При этом Конгресс США скоро уйдет на каникулы, даже не рассмотрев вопрос о повышении потолка американского госдолга, что может повысить вероятность дефолта осенью. Однако, судя по тому, что обвала фондовых рынков не произошло, американские инвесторы и трейдеры пока не верят, что возможный осенний дефолт США может стать реальностью. А вот азиатские фондовые рынки опять с утра в минусе, видимо, для них эта новость оказалась не менее чувствительной, чем для США.

А российский фондовый рынок в понедельник чувствовал себя неоднозначно. Пока индекс РТС очень слабо рос, всего на 0,06%, индекс МосБиржи понижался на 0,45%. Вопреки снижению индекса МосБиржи, существенно дорожали акции «ВТБ», «Магнита», «Распадской» и АФК «Система». Динамику хуже рынка показали акции «МТС», а также энергокомпаний «РусГидро», «ТГК-1» и «Россетей». Полагаем, что сегодня российский фондовый рынок откроется в лучшем случае разнонаправленно, в худшем – в небольшом минусе. Наш прогноз динамики индекса РТС на сегодня 1390-1460 пунктов, индекса Московской биржи — снова 2800-2900 пунктов.

Цена Brent в понедельник упала на 0,8%, до $63,72 за баррель, а цена WTI снизилась на 0,5%, до $57,47 за баррель на новостях о новом историческом рекорде роста добычи нефти в США. С утра цены на нефть Brent и WTI растут, но очень слабо. Ожидаемый на сегодня ценовой коридор по Brent составляет $63-64 за баррель.

Рубль при открытии сегодня может немного вырасти. Наш прогноз по курсу рубля к доллару остается на уровне в 63-64,3 руб., а по курсу рубля к евро немного снижен до 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»