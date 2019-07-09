ИАЦ «Альпари»: Рубль укрепился на фоне данных о снижении инфляции

По данным ИАЦ «Альпари», в понедельник, 8 июля, рубль впервые за неделю укрепился к доллару и евро, причем довольно неплохо. К закрытию торгов понедельника обменный курс доллара расчётами «на завтра» снизился на 11 коп. (-0,18%), до 63,69 руб., а курс евро упал на 30 коп. (-0,42%), до 71,38 руб.

Рубль укрепился на фоне данных о снижении инфляции потребительских цен за июнь. По данным Росстата, темпы годовой инфляции в июне снизились с 5,2% до 4,7%, а месячной – опустились до нулевой отметки. Напомним, что Банк России прогнозировал темпы инфляции в России в 2019 году в коридоре 4,2-4,7%, а Минэкономразвития ждёт, что инфляция в этом году может опуститься даже ниже 4%. Снижению инфляции способствовало замедление темпов роста цен на ряд продуктов питания и снижение цен на отдельные группы непродовольственных товаров.

Цена нефти смеси Brent в понедельник на ICE понизилась на 0,8%, до $63,72 за баррель. Ценовые качели продолжают раскачиваться в разные стороны. В основном причиной снижения цены нефти стали данные Минэнерго США о том, что в апреле текущего года добыча нефти в Соединенных Штатах вышла на очередной исторический рекорд в 12,2 млн баррелей в сутки. Сегодня утром эта новость уже отыграна, цена Brent слабо повышается.

Мы считаем, что сегодня при открытии можно будет ожидать небольшого укрепления рубля. Мы оставляем на сегодня без изменений прогноз по курсу доллара к рублю в 63,0-64,3 руб., а по курсу евро к рублю немного снижаем прогноз до 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»