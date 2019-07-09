Комментарии

ПСБ: Сегодня российский рынок будет в большей степени реагировать на изменение внешнего фона

9 июля 2019

Неплохая статистика по американскому рынку труда в конце прошедшей недели преподнесла инвесторам, ожидающим скорое снижение процентной ставки Федрезервом, неприятный сюрприз. На этом фоне ключевые фондовые площадки в США корректировались в пятницу и завершили вчерашние торги снижением. Здесь негативное влияние оказало и понижение оценки акций Apple из-за ожиданий падения спроса на продукцию компании на горизонте ближайших 12 месяцев. Развивающиеся рынки также подкосили изменения ожиданий по ФРС, индекс MSCI EM потерял 1,3%, MSCI World снизился на 0,5%.

Текущая неделя в большей степени связана с действиями и заявлениями центральных банков. Уже завтра глава ФРС Дж. Пауэлл выступит с полугодовым докладом перед Палатой представителей и будут опубликованы протоколы с июньского заседания, что может, как внести больше ясности в действия Центробанка при приближении к июльскому заседанию, так и подстегнуть рост волатильности на рынках. Сегодня же динамика мировых фондовых площадок вряд ли будет сильно выраженной, слишком большое значение инвесторы придают смягчению монетарного курса и, в связи с этим, занимают выжидательную позицию. К росту не располагают и нарастающие противоречия между США и Ираном. Что же касается торговых противостояний, встреча американских и китайских представителей, вероятно, состоится на этой неделе, но достоверной информации пока не последовало. Новый раунд переговоров мог бы поддержать мировые рынки.

Российский рынок акций в ходе торгов понедельника вслед за миром перешел к снижению, индекс МосБиржи задержался у отметки в 2820 пунктов.  Дивидендный сезон в РФ перевалил за экватор, вчера наступили дивидендные отсечки в акциях Лукойла, РусГидро и МТС, сегодня без дивидендов торгуются ЛСР и Фосагро.  Из крупных компаний остался Газпром, дивидендная отсечка по которому состоится на следующей неделе.  По нашему мнению, сегодня российский рынок будет в большей степени реагировать на изменение внешнего фона и будет проторговывать диапазон 2800-2830 пунктов. 

Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк


/ СИА /
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