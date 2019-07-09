ИАЦ «Альпари»: Доллар стремится к 63,50 руб.

В первый день недели рубль укрепился к иностранным валютам. По итогам понедельника пара доллар/рубль снизилась на 0,17%, до 63 369, евро/рубль - на 0,43%, до 7137 руб., фунт/рубль – на 0,36%, до 79,67 руб.

Торги по рублю открылись снижением. Давление на открытии исходило от ослабления турецкой лиры к доллару США, которая оказалась под давлением на новостях, что президент Турции Р. Эрдоган отправил в отставку председателя турецкого ЦБ.

На вечерней сессии российская валюта укрепилась к доллару и евро на фоне повышения нефтяных котировок, а также ослабления защитных активов (золото и японская йена). Рост цен на Brent вызвала напряженность на Ближнем Востоке, которая заставляет инвесторов опасаться за возможные перебои с поставками нефти.

Во вторник, 9 июля, а торгах в Азии баррель Brent торгуется с небольшим снижением по цене 63,83. Участники рынка будут внимательно следить за ним, потому что он на сегодня является важной поддержкой. Падение цены ниже него спровоцирует покупателей выйти из длинных позиций, что негативно скажется на курсе рубля.

В центре внимания трейдеров на этой неделе находится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым докладом о денежной-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и банковском комитете Сената. На повестке дня не стоит обсуждение ставок, поэтому его выступление должно быть нейтральным для рубля.

Если цена на нефть возобновит рост, то по паре доллар/рубль жду снижения до 63,35 руб., в противном случае курс доллара восстановится до 64 руб. Пара евро/рубль упала до 71,16 руб. Считаю, что цен сохранит боковое движение выше 71,20 руб. Если на форекс ускорится падение пары евро/доллар, тогда возможет тест уровня 71 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»