ИК «Фридом Финанс»: Снижаемся вслед за западными площадками

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



В понедельник рынок снизился на фоне ослабления спроса на американском рынке. Акции Русгидро (-4,79%) открыли неделю «дивидендным» гэпом вниз. Акции Северстали (+1,35%). выросли при поддержке новостей из сектора M&A и ожиданий расширения рынков сбыта компании. Пара USD/RUB консолидировалась в диапазоне 63,60-63,90.



Бумаги Распадской (+2,11%) выросли на новостях о buyback. Компания в рамках объявленной ранее программы приобрела 20,41 млн собственных голосующих акций, что соответствуют 2,9% величины её уставного капитала. Акционеры Распадской предъявили к выкупу 33,49 млн акций, что на 64% превысило число бумаг, которые могут быть приобретены в рамках программы. Однако, это произошло до июльского роста мировых цен на уголь на 10% от поддержки на уровне $70 за тонну.

Обыкновенные акции Россетей (-4,21%), ТГК-1 (-4,39%), ОГК-2(-2,3%) выглядели хуже рынка. Несмотря на подготовку «Советом рынка» (регулятор рынков энергетики) по запросу Роснефти отчета о том, что рост цен на электроэнергию в январе – апреле на 8% - 10%, был вызван объективными причинами, ряд крупных потребителей, входящих в «Сообщество потребителей энергии», по-прежнему объясняют указанное повышение цен действиями самих участников энергорынка. Впрочем, указанное усиление беспокойства может отражать наличие в экономике предпосылок для ускорения прироста спроса на энергоресурсы.

Ожидаю разнонаправленную динамику. Ход торгов будет определяться трендами на внешних площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2800-2830 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00-64,00.