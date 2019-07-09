Альфа-Банк: Темпы падения индекса Московской биржи могут замедлиться во вторник

Торговая сессия понедельника завершилась разнонаправленным движением российских индексов. Индекс МосБиржи потерял 0,45%, завершив день на отметке 2822,5 пункта. Основное падение наблюдалось в первые минуты торгов, когда инвесторы отыгрывали внешний негативный фон, а акции ЛУКОЙЛа, АЛРОСы, МТС и РусГидро уже торговались без дивидендов, оказавшись в лидерах падения.

Индекс РТС, наоборот, незначительно вырос на фоне укрепления курса рубля против доллара США в ходе дневной части валютных торгов до 63,55 руб/долл. В дальнейшем российская валюта дешевела относительно доллара США, закрыв торговую сессию понедельника на отметке 63,69 руб/долл. Рубль падал из-за продолжающегося роста индекса DXY и падения на нефть. На предварительных торгах российский рубль стабилен относительно доллара США и колеблется у отметки 63,66 руб/долл.



Темпы падения индекса Московской биржи могут замедлиться во вторник, а торговые обороты снизиться, так как участники рынка будут ожидать главы ФРС Джерома Пауэлла с докладом по монетарной политике в среду в Палате представителей.

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