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Курсы валют ЦБ РФ на 9 июля: 63,7660 руб/доллар США и 71,4626 руб/евро

9 июля 2019
ЦБ РФ с 10 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,7660 руб.
  • 1 евро - 71,4626 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,6145 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1039 р. (0,16%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2441 р. (0,34%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2210 р. (0,24%).

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