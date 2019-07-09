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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 июля: 2 884,9099 руб/1 г золота и 30,9500/1 г серебра

9 июля 2019
ЦБ РФ с 9 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 884,9099 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,9500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 669,4700 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 225,9900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,5099 р. (0,23%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1400 р. (0,45%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,3700 р. (1,84%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,6101 р. (0,71%).

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