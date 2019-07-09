ИАЦ «Альпари»: Курс евро повторно опускался ниже 1,12

На торгах в Европе основные валюты перешли в отрицательную зону. Наибольшие потери к доллару США несут австралийский доллар и британский фунт. «Австралиец» подешевел на 0,59%, фунт – на 0,49%. Курс евро снизился на 0,10%. Единая валюта обновила минимум к доллару, но потери оказались меньше в несколько раз, так как ей своим ростом оказывает поддержку кросс курс евро/фунт.

Фактором поддержки для кросса является сохраняющаяся экономическая и политическая неопределенность в Британии из-за Брекзита и ожиданий снижения ставки Банком Англии.

Также доллар пользуется спросом перед выступлением председатель ФРС Пауэлл. Участники рынка ждут, что во время выступления в конгрессе Пауэлл раскроет карты по будущим действиям ФРС США, чтобы понять как решение примет регулятор на заседании FOMC в июле. Дополнительную информацию по ставкам даст протокол с последнего заседания, который выйдет в среду 10 июля.

На момент написания обзора евро стоит 1,1207. Поскольку кросс с евро растет, а доллар США укрепляется, то от пары евро/доллар стоит ожидать дерганных колебаний. После пробоя 1,1207 на американской сессии ожидается снижение курса до 1,1180. Из-за кроссов падение может задержаться, при этом общая тенденция сохраняется на снижение пары.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»