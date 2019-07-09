ИАЦ «Альпари»: Тенге все еще отступает

По данным ИАЦ «Альпари», тенге продолжает снижаться в паре с долларом США. К середине сессии гринбек торгуется по 384,02 тенге, это выше, чем наблюдалось накануне. Краткосрочно, тенге выглядит уязвимым из-за сдержанных настроений в нефти. Баррель Brent сегодня балансирует около отметки $64, инвесторы ждут свежей статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

В среду доллар США может оставаться пока в пределах отметок 383,75-384,50 тенге, евро - в границах 432,00-433,50 тенге, рубль - 6,02-6,06 тенге.

Внешний долг Казахстана за январь-март 2019 года улучшил свои показатели и составил $157,6 млрд, или 90,7% к ВВП страны. С начала года индикатор улучшился на 2,4%, что оценивается как вполне позитивный сигнал.

Интересно, что в структуре долга основную часть занимает межфирменная задолженность и внешний долго корпоративного сектора. Государственный долг Казахстана несколько расширился за счет большего спроса со стороны иностранных инвесторов на краткосрочные ноты Нацбанка.

Пока у тенге нет такой явной поддержки со стороны долгового рынка, как у рубля, например, но, думается, это вопрос времени.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»