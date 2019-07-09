ИАЦ «Альпари»: Российские инвесторы остались без идей

По данным ИАЦ «Альпари», к вечеру вторника российский фондовый рынок слегка снижается, но ничего особенно примечательного на площадке не происходит. Индекс МосБиржи отступил к 2819 пунктам, это вполне укладывается в краткосрочный «боковик» 2810-2855 пунктов. Внутренних новостей нет, внешние – не самые оптимистичные, поэтому рынок просто наблюдает и экономит силы. Индекс РТС сполз под планку 1400 пунктов и отступает к 1390 пунктам. Но пока на рынке не начнется валютной качки, сложно ожидать существенных движений по индексу РТС.

Акции компаний нефтегазового сектора сегодня себя чувствуют неплохо, хотя собственно сырьевая динамика оставляет желать лучшего. Баррель Brent под вечер чуть подрастает и торгуется по $64,25, но поводы активизироваться тут в ту или иную сторону представятся только поздно вечером, когда API выпустит отчет по запасам черного золота за прошлую неделю.

В плюсе сегодня акции «Газпрома», где покупки могут продолжиться вплоть до отсечки под дивиденды на следующей неделе. Акции «Газпрома» идут к цели на 258 руб. Бумаги газового гиганта во вторник остаются в плюсе и фигурируют среди лидеров биржевого спроса. Сохранение в силе восходящей тенденции, которая наблюдается с 14 мая, и формирование на дневном графике четкого «треугольника» с поддержкой на уровне 223 руб. и промежуточным сопротивлением на 240 руб., а также активность покупателей, дает понимание, что растущий канал так просто не прервется. На этой неделе покупки в акциях газового монополиста, судя по биржевому настрою, могут продолжиться с целью к 255-258 руб. Вторник, 16 июля последний день, когда бумаги «Газпрома» торгуются с дивидендами, после этого не исключен срыв бумаг вниз на 5-8% одномоментно.

Спросом пользуются бумаги «ВТБ», где идеально реализуется картина с пробоем 0,043 руб. и открывается четкая возможность для прохода к 0,045 руб.

В рублевых парах все тихо. Доллар США консолидировался около 63,78 руб. и очень, очень робко прибавляет в весе. Под вечер гринбеку удалось преодолеть отметку 63,85 руб., это значит, что завтра дорога к 64,0 руб. будет свободна. Евро чуть подрос в паре с рублем и пытается закрепиться выше 71,55 руб., вполне нейтрального рубежа.

Минфин РФ снова начал извещать инвесторов о планируемых объемах привлечения средств. На среду, 10 июля, планируется аукцион по размещению ОФЗ объемом в 20 млрд рублей. После колоссальных показателей мая и июня это - очень скромная цифра, но именно сейчас ведомство за объемами и не гонится.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»