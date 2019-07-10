ПСБ: Федрезерв может более четко артикулировать позицию относительно дальнейшей динамики ставок

В начале недели активность торгов на глобальных рынках сравнительно невысока – индексы консолидируются в преддверии двухдневного выступления главы ФРС Дж.Пауэлла с полугодовым докладом перед обеими палатами Конгресса. Первая часть выступления состоится уже сегодня. Основная идея ближайших недель – вероятное понижение процентной ставки ФРС в конце месяца, и сильные данные по рынку труда на прошлой неделе несколько уменьшили вероятность резкого снижения ставок. Если в середине прошлой неделе фьючерсы на ставку оценивали вероятность ее снижения на июльском заседании в 100%, из них более 25% - за снижение сразу на 50 пунктов, то к текущему моменту снижение ставки на 50 пунктов уже не рассматривается. Вопрос, насколько рационально в текущих условиях, когда макроэкономическая статистика не выглядит полностью обескураживающей, а фондовые рынки находятся вблизи исторических максимумов, понижать ставку пусть даже и на минимальную величину, не имеет однозначного ответа. До «недели тишины» в преддверии заседания Федрезерва остается полторы недели, в рамках которых регулятор может более четко артикулировать свою позицию.

Из других событий в центре внимания остается вопрос переговоров между представителями США и Китая по вопросам торговых противоречий. Вчера состоялись первые телефонные контакты между сторонами после саммита G20, и экономический советник американского Президента Л.Кудлоу после этого оставил стандартные отзывы - охарактеризовал дискуссию как конструктивную, и сказал, что чиновники планируют больше встреч в дальнейшем. Ни прогресса в переговорах, ни эскалации мы пока не видим, и в этих условиях в ближайшее время тема монетарного курса Федрезерва для краткосрочной динамики рынков выглядит более значимой.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги вблизи нулевой отметки. Дивидендный сезон в РФ постепенно приближается к своему завершению. Из оставшихся, оказывающих заметное влияние на индекс отсечек, остались отсечки в акциях Алросы (пятница), ФСК ЕЭС (понедельник), Газпрома и Сургутнефтегаза (среда). Внешний фон для российского рынка на утро сегодняшнего дня охарактеризуем как нейтральный, соответственно, по индексу Мосбиржи ориентируемся на продолжение консолидации в диапазоне 2810-2840 пунктов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"