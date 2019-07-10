ИАЦ «Альпари»: Капля утреннего позитива упадет на российский фондовый рынок

Вторник цена нефти завершила умеренным ростом при средней волатильности. Торги начались с отметки $63,7 за баррель марки Brent. После полудня цена поднялась до $64,6, затем последовала коррекция к $63,8. Поздно вечером вышел отчет Американского нефтяного института, который показал снижение запасов нефти за неделю на 8,1 млн. баррелей. Это отправило цену к концу дня на $64,5. Утром среды нефть торговалась чуть выше уровня вчерашнего закрытия, в диапазоне $64,5-$64,8. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $64,0-$64,9 за баррель.

Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $62,0-$64,9. Вероятное пробитие сопротивления на $64,9 откроет дорогу для роста в направлении $66,6. Сегодня управление энергетической информации США опубликует данные по изменению запасов нефти. Ожидается их снижение на 3,6 млн. баррелей за неделю после снижения на 1,1 млн. баррелей неделей ранее.

Во вторник большинство западных фондовых индексов умеренно снизилось. На этом фоне под давлением оказался и рынок российских акций. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи не изменился, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился на 0,34%. Среди лидеров снижения – «Полиметалл» (-3,3%) и «Фосагро» (-2,6%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,08%. Утром среды большинство индексов стран АТР умеренно росло на 0,1-0,4%. Исключением был Shanghai Composite, который терял около 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 981 п., на 0,04% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Умеренный утренний рост азиатских площадок и нефтяных котировок задает хоть и слабый, но все же позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2795-2850 пунктов, по индексу РТС — 1380-1410 пунктов. Сегодня «Черкизово» и «Алроса» опубликуют производственные результаты за июнь.

Вслед за акциями во вторник незначительно снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 63,9150 руб. (+22 коп.), а европейская валюта выросла до 71,6000 руб. (+23 коп.). Ночной рост нефтяных котировок может поставить ослабление рубля на паузу. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,3-64,6 руб., а для европейской валюты — 70,9-72,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»