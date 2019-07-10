ИАЦ «Альпари»: У рубля продолжалась полоса невезения

Вторник, 9 июля, снова стал днем доллара и евро, а российский рубль снова вступил в полосу невезения. К закрытию торгов 9 июля курс американского доллара расчётами «завтра» с лихвой отыграл случившееся в понедельник падение и вырос на 18 коп. (+0,3%), до 63,88 руб., а курс евро поднялся на 21 коп. (+0,3%), до 71,58 руб.

Рубль подешевел на вышедших данных об оттоке капитала из России. По оценкам ЦБ РФ, в первом полугодии 2019 года отток капитала из нашей страны увеличился в 2,5 раза к аналогичному периоду 2018 года и составил $27,3 млрд. В материалах Банка России эта ситуация объясняется увеличением операций банков, которые размещали средства за рубежом и погашали обязательства перед нерезидентами. Тем не менее, по сравнению с данными за 5 месяцев текущего года, в первом полугодии отток капитала уменьшился, что говорит о довольно мощном притоке капитала в июне. Однако рубль во вторник реагировал только на негатив.

Тем временем цена нефти марки Brent на ICE выросла во вторник на 1,1%, до $64,43 за баррель. Аналитики глобального инвестиционного банка JP Morgan Chase на днях обнародовали прогноз о том, что стремительные темпы роста добычи сланцевой нефти в США могут в течение ближайших лет привести к падению цены на нефть до среднегодового уровня в $50 за баррель, но сохранение такой цены в течение длительного времени способно полностью разрушить сланцевую отрасль США. Новость о том, что Азербайджан за 5 месяцев 2019 года снизил добычу нефти почти на 3% также добавили рынку нефти стимулов для роста. Сегодня с утра цена нефти Brent растет на 0,2%.

Полагаем, что сегодня на открытии рубль все-таки попытается хотя бы отыграться за вчерашнее поражение. Мы снова оставляем без изменений прогноз по курсу доллара к рублю в 63,0-64,3 руб. и по курсу евро к рублю в 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»