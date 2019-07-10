ИАЦ «Альпари»: Рубль успешно отражает атаки западных коллег

Во вторник, 9 июля, рубль подешевел к доллару и евро, незначительно укрепился к британскому фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,35%, до 63,91 руб., евро/рубль - на 0,32%, до 7160 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 0,03%, до 79,65 руб. Потери рубля были небольшие. Давление на него исходила от общего укрепления американской валюты на рынке форекс, которая получила поддержку в минувшую пятницу после публикации данных по рынку труда США.

Нефть торговалась в боковом тренде поэтому не оказывала влияния на рублёвые пары. Во вторник рублю удалось укрепится против британского фунта. Он упал до нового шестимесячного минимума против доллара США. Трейдеры продавали его на фоне неопределённости вокруг Брекзита и растущих ожиданий снижения ставки Банком Англии. Из-за Brexit значительно снизились розничные продажи в годовом исчислении. Эксперты сходятся во мнении, что индекс ВВП Великобритании за II квартал может выйти отрицательным.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США сократились на 8,13 млн баррелей, запасы бензина – на 0,257 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились – на 3,69 млн баррелей. На американской сессии выйдут официальные данные Минэнерго США. По ним ожидается сокращение нефти на 2,9 млн баррелей.

В среду, 10 июля, на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 0,38%, до 64,72 долларов за баррель. Если по нефти сохранится повышательная динамика на торгах в Европе, то покупатели нацелятся в уровень $66,50. До выхода отчета Минэнерго США активность покупателей может быть низкой. Плюс неопределённости добавляют ожидания спекулянтов выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла.

При сохранении растущей динамики по нефти до открытия Мосбиржи, рублевые пары откроются небольшим снижением. Общий фон для рубля остается нейтральным. Трейдеры ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом и публикации протокола последнего заседания FOMC. Всех интересует насколько регулятор снизит ставку в июле и ждут от Пауэлла подсказок по этой теме.

Поддержу рубль получает от роста индекса российских государственных облигаций (RGBI + 0,09%). В связи с этим по паре доллар/рубль я ожидаю продолжения консолидации в диапазоне 63,22 - 64,00 руб. В паре евро/рубль никаких изменений. Цена остается торговаться в 19-ти дневном диапазоне 70,95 – 72,00 руб. В нем она и останется до середины июля.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»