ИАЦ «Альпари»: Евро и фунт дали слабину

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», во вторник, 9 июля, торги по евро завершились небольшим снижением. Все основные валюты торговались в минусе против доллара США, который резко укрепился 5 июля после выхода благоприятных данных по рынку труда в США.

Евро от падения своим ростом защитил кросс евро/фунт. В нем покупатели за фунт покупали евро на фоне неопределённости с Брекзит и ожиданиях, что ВВП Британии за II квартал может оказаться отрицательным.

Запланированная статистика (GMT +3):

· В 12:30 Великобритания опубликует данные об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства в обрабатывающей промышленности и общего сальдо торгового баланса за май.

· В 16:00 в Великобритании выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за 2-й квартал.

· В 17:00 Банк Канады огласит решение по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление ЦБ. США выпустят отчет об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за май. Также с речью выступит председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл.

· В 17:30 Минэнерго США опубликует отчет по изменению запасов нефти в стране.

· В 18:15 Состоится пресс-конференция Банка Канады.

· В 21:00 В США опубликуют протокол последнего заседания ФРС.

Текущая ситуация:

Первая часть прогноза исполнилась. Со второй произошли заминки, так как покупатели черпали и черпают силы от кросс-пар с единой валютой. На момент написания обзора евро стоит 1,1217. Цена торгуется около балансовой линии lb.

Считаю, что продавцы готовы начать наступление и перейдут в наступление когда ослабнут покупатели в кроссах с евро. По каналу и трем основаниям цель на сегодня располагается на уровне 1,1180, вчерашняя – на отметке 1,1175 (остается в силе).

Трейдеры фокус внимания сместили на выступление председателя ФРС США Пауэлла. Сегодня он выступит в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, а в четверг - в Банковском комитете Сената. Они ждут от него подсказок, чтобы понять на сколько ФРС США снизится ставки к концу июля на 25 б.п. или 50 б.п. На торгах Западной Европе ждем отчета по ВПП Британии.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»