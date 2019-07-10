ИК «Фридом Финанс»: Началось размещение облигаций ООО «Агрофирма «Рубеж»

Сегодня, 10 июля, на Московской бирже началось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО «Агрофирма «Рубеж». ООО ИК «Фридом Финанс» выступила организатором и андеррайтером выпуска биржевых облигаций ООО «Агрофирма «Рубеж» серии 001Р-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00465-R-001P от 02.07.2019, ISIN - RU000A100K31.

Объем выпуска — 250 млн рублей, срок обращения — 1092 дня, продолжительность купонного периода —182 дня. Ставка купона определена в размере 14% годовых на весь период обращения.

Комментируя стартовавшее размещение, директор департамента корпоративных финансов ООО ИК «Фридом Финанс» Сергей Носов отметил, что:

«Российские предприятия постепенно приходят к осознанию того, что фондовый рынок является для них реальной альтернативой банковским кредитам. Мы очень надеемся, что до конца 2019 года организуем еще несколько размещений, которые порадуют инвесторов и позволят российскому бизнесу получить финансирование для дальнейшего развития».

ООО «Агрофирма «Рубеж» — это современный агрокомплекс, применяющий передовые технологии в сельскохозяйственном производстве. Эмитент занимает лидирующие позиции среди предприятий Саратовской области по обрабатываемым площадям, объему и эффективности производства.

ООО «Агрофирма «Рубеж» демонстрирует позитивные финансовые показатели последние несколько лет, в частности, наблюдается заметный рост активов и капитала. Среди факторов инвестиционной привлекательности компании — продуманная стратегия развития, применение современных технологических решений, отлаженная система логистики, а также высококвалифицированная управленческая команда.

Справка:

ООО ИК «Фридом Финанс» — российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp. Представлена в 30 российских регионах, головной офис находится в Москве. Оказывает брокерские, дилерские, депозитарные услуги и услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензиями ЦБ РФ.