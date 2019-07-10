Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 июля: 2 845,3701 руб/1 г золота и 30,8000/1 г серебра
10 июля 2019
ЦБ РФ с 10 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 845,3701 руб.
- 1 грамм серебра - 30,8000 руб.
- 1 грамм платины - 1 656,5000 руб.
- 1 грамм палладия - 3 185,8899 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
39,5399 р. (1,37%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1500 р. (0,48%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,9700 р. (0,78%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
40,1000 р. (1,24%).
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