Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 июля: 2 845,3701 руб/1 г золота и 30,8000/1 г серебра ЦБ РФ с 10 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 845,3701 руб.

1 грамм серебра - 30,8000 руб.

1 грамм платины - 1 656,5000 руб.

1 грамм палладия - 3 185,8899 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 39,5399 р. (1,37%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,48%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,9700 р. (0,78%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 40,1000 р. (1,24%) .

dims

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/ СИА /

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