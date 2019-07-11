ПСБ: Рубль активно растет

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В среду российский фондовый рынок продемонстрировал умеренный рост, несмотря на позитив извне. Так, поддержку нашим акциям оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent прибавила более 2%, чему способствовал как общий спрос на рисковые активы, так и данные Минэнерго США, показавшие падение запасов нефти на 9,5 млн баррелей. При этом на западных фондовых площадках наблюдалась разнонаправленная динамика. В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,3% соответственно. В сложившихся обстоятельствах к 18.20 мск. индекс МосБиржи прибавил символические 0,04%, удерживая позиции в районе 2824 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Системы и Аэрофлота, рост которых превысил 2%. Хуже рынка торговались бумаги Алросы и «префы» Транснефти, потерявшие 1,3% и 1,8% соответственно. Отметим, что после снижения в понедельник «медведям» не удалось развить успех, а рынок перешел в консолидацию в районе 2820 пунктов. Однако, в ее рамках индекс МосБиржи «боком» прошел краткосрочный восходящий тренд ускорения, берущий начало от майских минимумов, что может говорить в пользу продолжения коррекционного снижения. Из поддержек выделим уровни 2780 и 2730 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар обвалился на 1%, отступив в район 63,3 рубля, евро снизился на 0,6%, до 71,2 рубля. Отметим, что негативно на долларе сказалось выступление Дж. Пауэлла, риторика которого оказалась мягче, чем ожидали рынки, что способствовало снижению американской валюты на международном валютном рынке. Также поддержку рублю оказал рост цен на нефть и старт подготовки экспортеров к налоговому периоду. В результате пара USD/RUB откатилась к краткосрочному восходящему тренду, берущему начало минимумов июня. Под конец дня «медведи» предпринимают активные попытки его пробоя. В случае если им это удастся, вырастет вероятность возвращения американской валюты в район 62,5 рубля.