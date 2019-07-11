ИАЦ «Альпари»: Рост цены на нефть разогрел рост рубля

По данным ИАЦ «Альпари», сегодня к вечеру валютный индекс РТС поднялся на 0.75%, а рублевый индекс Московской биржи отстал и вырос всего лишь на 0.02%. На рынке акций лидирующую партию сыграли акции «Аэрофлота», подорожавшие на 2.3%, вероятно, на фоне ожиданий, что отмена авиасообщения между Россией и Грузией будет недолгой, а также мощно дорожающие с прошлой недели акции АФК «Система», которые в сегодня прибавили более 2.4%. Среди других лидеров роста в среду можно отметить акции компаний самых разных отраслей – «ВТБ», «ТГК-1», «Яндекса», «Россетей» и «Детского мира», подорожавшие более чем на процент. Среди лидеров понижения – акции Polymetal, потерявшие за день более 4% стоимости, «префы» «Транснефти» и обыкновенные акции «АЛРОСА», подешевевшие в среду более чем на процент.

Цена нефти Brent подорожала сегодня на 1.3%, преодолев очень важный уровень сопротивления в $65 за баррель на фоне падения коммерческих запасов нефти в США почти на 9.5 млн баррелей. Рост цены на нефть разогрел рост рубля. Рубль сегодня с открытия начал расти к доллару и евро, к вечеру он подорожал к доллару на процент. Евро оказало рублю чуть более сильное сопротивление и упало только на 0.6%.

По нашему прогнозу, индекс РТС завтра, скорее всего, мы увидим в диапазоне 1400-1470 пунктов, а индекс МосБиржи – в том же коридоре на уровнях в 2800-2850 пунктов. Курс доллара к рублю в четверг, вероятнее всего, окажется в диапазоне в 63-64 руб., курс евро к рублю - в коридоре 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»