Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Рынок осторожничает

11 июля 2019

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Рынок продолжил консолидацию несмотря на повышение американских фондовых индикаторов. «Транснефть» (-2,29%) подешевела на фоне упреков «Роснефти» (+0,55%) в связи загрязнением трубопровода «Дружба». Однако, ставшее результатом этого инцидента сокращение предложения, очевидно, поддерживает нефтяные цены в период циклического ослабления спроса и в условиях повышения инвестиционных рисков. 

Акции ПАО «Аэрофлот» (-1,57%) выросли на фоне информации о том, что МКБ начал выпуск международных банковских гарантий для обеспечения выполнения обязательств по договорам лизинга авиакомпании. «Аэрофлот» стал глобальным партнером Международной федерации баскетбола (ФИБА), что, по оценкам маркетингового подразделения компании, способно существенно повысить узнаваемость бренда на ключевых рынках. 

Акции АК «Алроса» (-1,59%) подешевели после выхода информации о снижении продаж алмазно-бриллиантовой продукции в первом полугодии на 32,7%(г/г) до $1,811 млрд. Однако, данный показатель заметно выше среднего рыночного прогноза, составляющего менее $1,1 млрд. Правление АК «Алроса» сегодня отметило «стабильный спрос со стороны конечных потребителей ювелирной продукции», который формирует «предпосылки для восстановления общего спроса на алмазное сырье» в преддверии периода рождественских продаж.

Ожидаю повышения рынка. В США стартовал сезон отчетности, в среднем прогнозируется снижение выручки компаний большинства отраслей. Но возможны позитивные сюрпризы от статистики банков, предприятий производственного сегмента и сектора здравоохранения.  Ориентир по индексу Мосбиржи: 2805-2830 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,45-63,15.


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