ИАЦ «Альпари»: Пауэлл помог рублю усилить позиции против иностранных валют

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в среду, 10 июля, торги по рублёвым парам закрылись резким снижением. Пара доллар/рубль упала на 1,15%, до 63.18 руб., евро/рубль – на 0,73%, 71,07 руб., фунт/рубль – на 0 79%, до 79.01 руб. Укреплению рубля способствовали дорожающая нефть и общее ослабление доллара США по всему валютному рынку Форекс.

Российская валюта подорожала к иностранным валютам с открытия торгов на Московской бирже и сильно укрепила свои позиции на вечерней сессии во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса США. Он намекнул, что к концу июля ФРС может снизить ключевую ставку из-за рисков для мировой экономики. Трейдеры расценили его слова о рисках, как готовность ЦБ снизить ставку в июле.

После выступления Пауэлла доходность 10-ти летних облигаций упала на 3,3%, до 2,04% годовых. Это значит, что рынки опять стали отыгрывать снижение ставок, что благоприятно сказалось на валютах развивающихся стран, включая рубль.

По итогам дня цена на нефть сорта Brent подорожала на 3,3%, до 66,57. Росту котировок способствовали заявления Штатов о готовности ввести новые санкции против Ирана, обвал доллара, а также отчета Минэнерго США, который отразил сокращение запасов нефти.

Минэнерго США сообщило, что за неделю 29 июня по 5 июля запасы нефти снизились на 9,5 млн баррелей, до 459 млн баррелей (прогноз был 3,567 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 1,5 млн баррелей, до 229,2 млн баррелей (прогноз был +2 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 3,7 млн баррелей, до 130,5 млн баррелей (прогноз был +900 тыс. баррелей.). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс., до 12,300 млн баррелей в день.

В четверг, 11 июля, на торгах в Азии доллар торгуется в минусе ко всем основным валютам, котировки на нефть повысились. Баррель Brent подорожал на 1,07%, до $67,27. C высокой долей вероятности торги по рублевым парам откроются снижением на 15-20 копеек.

В паре доллар/рубль продавцы нарушили поддержку 63,35 руб. При сохраняющемся давлении на доллар от пары стоит ожидать возвращения к уровню 62,60 руб. Рублю на данный момент ничего не угрожает – доллар дешевеет, нефть дорожает. Пара евро/рубль до 11 июля оставалась торговаться в диапазоне 71,0 – 71,5 руб. и пробой уровня отправит цену к отметке. 70,70 руб. На следующей неделе начнется налоговый период.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»