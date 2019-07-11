ИАЦ «Альпари»: Бальзам на душу – ФРС США и нефть-матушка поддержали российский рынок

По оценкам ИАЦ «Альпари», нефть в среду продемонстрировала впечатляющий рост. Торги стартовали с отметки $64,6 за баррель марки Brent. Еще до полудня цена пробила сопротивление на $64,9. К вечеру пал уровень $66,6 и цена достигла $66,9 – максимума с конца мая. К самому концу торгов она скорректировалась к $66,4. У такого роста было несколько причин. Среди них – обострение обстановки вокруг ядерной программы Ирана и рост риска военного столкновения на Ближнем Востоке, и угроза урагана в Мексиканском заливе.

Заметную поддержку ценам оказала и статистика Управления энергетической информации США, которая пролила бальзам на душу нефтетрейдеров-«быков». Запасы нефти в США, по данным организации, снизились за неделю сразу на 9,5 млн. баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения лишь на 3,1 млн. баррелей. Утром четверга нефть продолжила свой рост, цена поднялась до $67,1, после чего скорректировалась к $66,9 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $66,2-$67,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после пробития сопротивления на $64,9 и $66,6, расширился до $62,0-$69,2.

Основные западные фондовые индексы показали накануне противоречивую динамику. Европейские преимущественно снизились, а американские к концу торгов вышли в рост после явно «голубиного» выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, указавшего на высокую вероятность снижения ставки. Занятную динамику на этом фоне продемонстрировал российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи практически не изменился, причем он стоит на месте уже вторые торги подряд, а вот долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос на 0,92%. Среди лидеров роста – «Система» (+2,67%) и ВТБ (+1,85%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,29%. Утром четверга рынки стран АТР после вчерашних заявлений американского регулятора дружно росли на 0,1-0,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 005 п., на 0,26% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновляя при этом исторические максимумы. Утренний рост нефти и азиатских рынков задают весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который начнет торги ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2795-2850 пунктов, по индексу РТС — 1395-1420 пунктов.

Накануне заметно укрепился и рубль. Причиной стали как заметный рост нефтяных котировок, так и очередное успешное размещение ОФЗ. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 63,1800 руб. (-73,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 71,0775 руб. (-52,25 коп.). При этом доллар опустился к уровням 2 июля, а евро и вовсе вернулся к значениям 20 июня. Продолжающийся утром четверга рост нефтяных котировок и сегодня способен придать рублю положительную динамику. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 62,5-63,8 руб., для европейской валюты — 70,4-71,8 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»