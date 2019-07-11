ИАЦ «Альпари»: Джером Пауэлл и ФРС США укрепили рубль

В среду, 10 июля, рубль полностью отыграл понесенные накануне потери. К закрытию торгов в среду обменный курс американского доллара расчётами «на завтра» рухнул на 74 коп. (-1,2%), до 63,17 руб., а курс евро обвалился, но немного меньше, на 52 коп. (-0,7%), до 71,08 руб.

Рубль вырос, прежде всего, на фоне ослабления доллара. Вчера после выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США долларовый индекс DXY обвалился на 0,4% и продолжает падать сегодня. Пауэлл заявил, что напряженность в торговых отношениях США и возможное замедление темпов роста мировой экономики повышают неопределенность в отношении экономических перспектив США.

Финансовые рынки восприняли это заявление как очень прозрачный намёк на то, что ФРС уже в ближайшее время снизит процентные ставки. В вышедших вчера вечером протоколах заседания комитета по открытым рынкам ФРС от 19 июня говорилось, что ФРС всерьез изучает возможность ослабления монетарной политики, так как темпы инфляции снижаются, а неопределенность в мире может сказаться негативно на экономическом росте в США, и это может поставить Федрезерв перед необходимостью снижать процентные ставки. В протоколах говорилось, что один из членов комитета по открытым рынкам, президент федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, голосовал 19 июня против сохранения ставки на прежнем уровне и считал необходимым снизить ее на 25 базисных пунктов.

Цена нефти сорта Brent в среду взлетела на 3%, до $66,35 за баррель и уверенно движется на уровни в $67-68 за баррель. На рост цены повлияло сокращение добычи нефти в Мексиканском заливе на 32% из-за опасения шторма, данные Минэнерго США по сенсационному падению коммерческих запасов нефти на 9,5 млн баррелей, чего никто не ожидал, а также ослабление доллара. Сегодня с утра цена нефти Brent дорожает на 0,8%.

Мы считаем, что у рубля есть все шансы открыться ростом. Мы снижаем прогноз по курсу доллара к рублю до 62,8-64,0 руб., а по курсу евро к рублю до 70,6-71,8 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»