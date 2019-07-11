ИАЦ «Альпари»: EURUSD - нисходящая коррекция ведет к 1,1240

По данным ИАЦ «Альпари», в среду, 10 июля, торги по паре евро доллар завершились ростом на 60 пунктов. Всплеск волатильности наблюдался на американской сессии во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса США. Он намекнул, что к концу июля ФРС может снизить ключевую ставку из-за рисков для мировой экономики. Трейдеры его слова о рисках расценили как готовность снизить ставку в июле. После выступления Пауэлла доходность десятилетних облигаций упала на 3,3%, до 2,04% годовых. Это значит, что рынки опять стали отыгрывать снижение ставок, что благоприятно сказалось рисковых активах.

Запланированная статистика (GMT +3):

· В 12:30 в Британии выйдет отчет о финансовой стабильности Банка Англии.

· В 14:00 Ежемесячный отчет ОПЕК

· В 14:30 публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике.

· В 15:30 Канада опубликует индекс цен на новое жилье за май. США выпустят индекс потребительских цен за июнь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за июль.

· В 17:00 запланировано второе выступление главы ФРС США Д. Пауэлла.

· В 18:10 с речью выступит член FOMC Бостик.

· В 20:30 с речью выступит член FOMC Кворлс

· В 21:00 в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за июнь.

Текущая ситуация:

Ожидания по вчерашнему дню не оправдались. Во время выступления главы ФРС США, армия покупателей снесла защитные стопы выше 1,1235. Цена восстановилась до 1,1360 и на торгах в Азии ослабление доллара продолжилось до 1.1281.

На момент подготовки обзора евро торгуется на уровне 1,1269. Так как рост остановился на 67-м градусе и сформировалась медвежья дивергенция между ценой и АО, то по прогнозу рассмотрел нисходящую коррекцию до 1,1240. Пунктирными линиями выделил канал, из которого жду выхода цены вниз. 45-й градус расположен на уровне 1,1230. Это та зона, если коррекция усилится по Down-тренду.

Так же на рынке бывают моменты, когда продавцы остаются неактивными и цена на новостях продолжает двигаться вверх, формируя три вершины. Не сбрасывайте со счетов такой сценарий. Этот канал построен пунктирными линиями.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»