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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 июля: 2 862,3201 руб/1 г золота и 30,9600/1 г серебра

11 июля 2019
ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 862,3201 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,9600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 667,6100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 179,3301 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,9499 р. (0,60%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1600 р. (0,52%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,1100 р. (0,67%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,5599 р. (0,21%).

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