Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 июля: 2 862,3201 руб/1 г золота и 30,9600/1 г серебра
11 июля 2019
ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 862,3201 руб.
- 1 грамм серебра - 30,9600 руб.
- 1 грамм платины - 1 667,6100 руб.
- 1 грамм палладия - 3 179,3301 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,9499 р. (0,60%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1600 р. (0,52%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,1100 р. (0,67%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,5599 р. (0,21%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.