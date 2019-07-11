ИАЦ «Альпари»: Федрезерв США оставил доллар беззащитным, рубль дорожает

По оценкам ИАЦ «Альпари», Федеральная резервная система США не перестает сигнализировать о готовности снизить процентную ставку на июльском заседании, и это болезненно бьет по позициям доллара. «Американец» отступает на мировом валютном рынке и открывает тем самым шикарную возможность для валют развивающихся экономик для восстановления. Рубль пользуется этим очень охотно.

Снижение процентной ставки для США значит необходимость стимулирования или просто поддержки экономической системы. Рынок обычно чутко откликается на это и толкает доллар в спину, потому что мало кто всерьез понимает, что закончится семимесячное противостояние США и Китая в торговых переговорах и куда американцы двинутся в поисках вечной «справедливости» далее. Для того, чтобы сеять политическую агрессию и дальше, Вашингтону нужно подготовить свою экономику и поддержать ее. Именно это и сделает пониженная ставка, а ФРС просто накачает финансовую систему более доступными деньгами.

Рубль, помимо ослабления доллара, поддерживает и позитив в секторе ОФЗ. Ожидание смягчений денежно-кредитной политики мировыми Центробанками привлекает «горячие деньги» на долговой рынок РФ, и это тоже подпитывает рубль силами. Нефть заметно подорожала накануне и все еще остается в приподнятом настроении, баррель Brent торгуется по $67,31 и может подняться к $67,50.

Доллар США спустился под отметку 63 руб., но ситуация пока не выглядит критичной. Краткосрочно гринбек может снизиться к 62,85 руб., но рынок «утянет» его обратно в диапазон 63,00-64,50 руб. чуть позже. Евро снижается и торгуется по 70,99 руб., коридор колебаний на ближайшее время в паре евро/рубль - 70,75-72,50.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»