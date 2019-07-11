ИК «Фридом Финанс»: Джером Пауэлл зарядил инвесторов позитивом

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 10 июля закрылись в плюсе, протестировав в ходе сессии исторические максимумы. Главным драйвером роста стало ожидание участниками торгов смягчения монетарной политики Федрезерва. Выступая перед Конгрессом с отчетом о кредитно-денежной политике, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что регулятор готов принимать необходимые меры для поддержания роста экономики США. Протокол июньского совещания стратегического комитета ФРС показал, что многие его участники считают целесообразным принятие в ближайшее время дополнительных мер по стимулированию экономики в случае сохранения рисков ее замедления или ослабления.

S&P500 на этом фоне в ходе вчерашней сессии впервые в истории поднимался выше психологически значимой отметки 3000 пунктов. Закрытие состоялось ниже — на уровне 2993 пунктов с внутридневным ростом на 0,45%. Опасения инвесторов по поводу ужесточения позиции ФРС временно отступили. Тем не менее циклические сектора — промышленный, финансовый и сырьевой — закрылись в минусе, что говорит о неуверенности в экономических перспективах.

Мировые фондовые площадки продолжают отыгрывать позитив «голубиных» комментариев главы ФРС. Внимание инвесторов сегодня по-прежнему сосредоточено на мировых центральных банках. В Конгрессе США продолжатся слушания с участием главы ФРС, а европейские инвесторы ждут публикации протоколов последнего заседания ЕЦБ. Ожидания по глобальному смягчению денежно-кредитных условий крепнут, что способствует позитиву на фондовых площадках. Японский индекс Nikkei и гонконгский Hang Seng на этом фоне прибавляют более 0,5%, шанхайский CSI 300 торгуется в нуле. Европейские площадки открылись ростом.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась ниже 2,1% после укрепления веры инвесторов в снижение процентных ставок. Нефть марки Brent уверенно растет второй день подряд и приближается к $68 за баррель на новостях о том, что формирующийся тропический циклон в Мексиканском заливе может привести к приостановке добычи в регионе.

Из важной макроэкономической статистики в США отметим публикацию данных по инфляции за июнь. Базовый индекс потребительских цен, как предполагает консенсус, сохранит темп в роста на 2%. Такая динамика свидетельствует о низком ценовом давлении и не мешает ФРС снизить ставку. В связи с соответствующими ожиданиями сохраняется умеренный аппетит к риску. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 может вновь протестировать отметку 3000 пунктов.

Техническая картина при этом по-прежнему неоднозначна. Объемы торгов остаются невысокими, а это говорят об отсутствии выраженного интереса покупателей или продавцов. Риски локальной коррекции снизились, но не до нуля.