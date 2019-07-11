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«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Русал Братск» на уровне ruАА

11 июля 2019

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг долговому инструменту компании ПАО «Русал Братск», облигационному займу серии БО-001Р-02 на уровне ruAA.

Ранее Агентством облигационному займу серии БО-001Р-02, планируемому к выпуску «Русал Братск», был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAA(EXP). Пресс-релиз в отношении ожидаемого кредитного рейтинга был опубликован 05.07.2019. Присвоенный кредитный рейтинг облигационному займу серии БО-001Р-02 «Русал Братск» соответствует ранее присвоенному Агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Русал Братск» (ruAА, стаб.) и облигациями серии БО-001Р-02.

ПАО «РУСАЛ Братск» является 100% дочерней компанией ОК «РУСАЛ», занимается производством, реализацией и переработкой первичного алюминия. По итогам 2018 года объём выплавки алюминия составил 1.009 млн тонн, что составляет около 27% производства алюминия ОК «РУСАЛ» за 2018 год


/ СИА /
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