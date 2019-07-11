«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Русал Братск» на уровне ruАА

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг долговому инструменту компании ПАО «Русал Братск», облигационному займу серии БО-001Р-02 на уровне ruAA.

Ранее Агентством облигационному займу серии БО-001Р-02, планируемому к выпуску «Русал Братск», был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAA(EXP). Пресс-релиз в отношении ожидаемого кредитного рейтинга был опубликован 05.07.2019. Присвоенный кредитный рейтинг облигационному займу серии БО-001Р-02 «Русал Братск» соответствует ранее присвоенному Агентством уровню ожидаемого кредитного рейтинга.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Русал Братск» (ruAА, стаб.) и облигациями серии БО-001Р-02.

ПАО «РУСАЛ Братск» является 100% дочерней компанией ОК «РУСАЛ», занимается производством, реализацией и переработкой первичного алюминия. По итогам 2018 года объём выплавки алюминия составил 1.009 млн тонн, что составляет около 27% производства алюминия ОК «РУСАЛ» за 2018 год