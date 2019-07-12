Комментарии

ПСБ: Отступили к поддержке

12 июля 2019

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

В четверг российский фондовый рынок возобновил снижение, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Так, поддержку нашим акциям могла оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжил вчерашнее движение вверх и достиг отметки 67 долларов за баррель. При этом ситуацию на западных фондовых площадках можно охарактеризовать как противоречивую. И если в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,4%, то в США индексы Dow Jones и S&P500 после первых часов торгов подтянулись на 0,6% и 0,2% соответственно. Несмотря на суммарный внешний позитив к 18.15 индекс МосБиржи снизился на 1,5%, отступив в район 2780 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили «префы» Сургутнефтегаза и бумаги Северстали, упавшие на 3,1% и 2,7% соответственно. Лучше рынка торговались МРСК ЦП и Ростелекома, прибавившие 0,4% и 0,1%. Отметим, что, несмотря на сохраняющийся интерес к рисковым активам, на нашем рынке проходит волна фиксации прибыли по длинным позициям. Днем ранее индекс МосБиржи пробил краткосрочный восходящий тренд ускорения, в рамках которого рынок двигался со второй декады мая. Сегодня он отступил к поддержке, расположенной на уровне 2780 пунктов. Если она не устоит, то, следующим уровнем, который «быки» могут использовать в качестве опоры для возобновления роста, станет уровень 2730 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Так к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,5%, торгуясь чуть ниже 62,9 рубля, евро снизился на 0,4%, до 70,8 рубля. Отметим, что в отличие от российских акций, рубль более активно реагирует на внешний фон. Интерес инвесторов к валютам развивающихся рынков и дальнейший рост цен на нефть поддержали национальную валюту. Дополнительным фактором выступает начало подготовки экспортеров к налоговому периоду. Учитывая техническую картину, в сложившихся обстоятельствах можно ожидать, что «медведи» в ближайшие сессии могут попытаться увести доллар в район поддержки, расположенной на уровне 62,5 рубля, которая в текущий момент выступает минимумом 2019 года.


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