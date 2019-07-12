ИК «Фридом Финанс»: Лето — время охлаждения спроса

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Рынок достиг исторически максимальных ценовых уровней и давно не корректировался вниз. В этих условиях заметное негативное влияние на динамику котировок российских бумаг оказало закрытие в конце июня – начале июля дивидендных реестров акционеров ЛУКОЙЛа, Газпром нефти, Татнефти, Ростелекоми, Аэрофлота, ЛСР, Алросы и ряда электроэнергетических компаний, включая Россети и Русгидро.



На мировых рынках с начала июля также наблюдается ослабление активности инвесторов. Поводом для начала продаж послужили сильные данные по рынку труда США, которые несколько ослабили ожидания смягчения монетарной политики ФРС. Однако более весомой причиной для продаж выглядит возобновившийся рост ставок казначейских облигаций США, что грозит повышением инфляционных рисков. Между тем на данный момент инфляция остается низкой, что вкупе с наличием большого объема свободных денежных ресурсов у игроков, стабильными макроданными и ожидаемым смягчением политики ФРС и ЕЦБ выступает как среднесрочный «бычий» фактор.



Лучше рынка выглядели бумаги ВТБ. Поводом для покупок стали новости об увеличении доли в девелоперской ГК ПИК втрое, до 23,05%, а также общее улучшение информационного фона вокруг второго в России банка. За последние два с половиной года ВТБ сумел нарастить объем вкладов физических лиц на 0,039 млрд руб., до 4 млрд руб., существенно сократив отрыв от Сбербанка. Объем корпоративных вкладов в ВТБ за тот же период увеличился на 23%, тогда как у Сбера этот показатель сократился на 7%. С начала текущего года объем депозитов физлиц и предприятий в ВТБ продолжил заметно опережать по темпам аналогичные показатели Сбербанка при приблизительно равных темпах прироста активов. Сравнительные показатели депозитных ставок двух лидеров российского рынка указывают на вероятное сохранение данной тенденции. Главные риски для ВТБ — это резкое охлаждение мирового спроса и замедление российской экономики.



Акции АФК Система подорожали на сообщениях о планах компании существенно уменьшить уровень долговой нагрузки за счет продажи части активов. Кроме того, «дочки» АФК традиционно позитивно реагируют на ожидания сокращения стоимости денежных ресурсов, доминировавшие на рынке в последние недели. Главными для отечественного рынка июльскими событиями станут заседания ЕЦБ, Банка России и ФРС, которые пройдут 25, 26 и 30-31 июля соответственно. Прогнозы предполагают понижения ставок всеми тремя центробанками, а информация, от которой зависят решения регуляторов, будет влиять и на динамику рыночных котировок.