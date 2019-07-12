ИАЦ «Альпари»: Подарок на отпуск - евро сдает пост 70 руб.

В четверг, 11 июля, торги по рублёвым паром завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,58%, да 62,81 руб., евро/рубль - на 0,56, до 70,68 руб., фунт/рубль на 0,40%, до 78,70 руб. Российская валюта подорожала к иностранным на фоне роста нефтяных котировок, а также ожиданий снижения процентных ставок ФРС США.

Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе США о денежно-кредитной политике заявил, что при сохраняющейся неопределенности в отношении торговой политики и устойчивости глобальной экономики, регулятор пойдет на снижение ставок.

В четверг пара доллар/рубль снижалась до 62,75 руб. Курс доллара в очередной раз упал ниже 63 руб. Если учитывать, что на следующей неделе начинается налоговый период, то высокая вероятность увидеть курс доллара ниже 62,50 руб. Я думаю, это произойдет, когда баррель Brent поднимется выше $68,30. Для пары евро/рубль ближайшая цель – уровень 70,40 руб., а при агрессивном укреплении рубля европейская валюта снизойдет до отметки 69,95 руб. За первое полугодие 2019 года евро подешевел к рублю на 8,5% и это еще не предел.

В пятницу, 12 июля, нефть сорта Brent торгуются в небольшом плюсе по $66,95 за баррель (+0.43%). Сегодня я ожидаю тест отметки $67,90 за баррель. Если покупатели сумеют проскочить отметку $68,30, то в начале второй половины июля повышение котировок продолжится до $70. Если попытка с пробоем провалится, то ждем нисходящей коррекции до уровня $65,65.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»