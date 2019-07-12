ПСБ: На глобальных рынках пока сохраняет умеренный оптимизм

На глобальных рынках пока сохраняются умеренно-оптимистичные настроения, связанный с ожиданием скорого снижения ставок. До ближайшего заседания ФРС осталось две с половиной недели, и недавние комментарии главы регулятора Дж.Пауэлла укрепили уверенность инвесторов в предстоящем смягчении монетарной политики. На данный момент фьючерсы на ставку ФРС отражают 100%-ную вероятность ее снижения на июльском заседании, из них 18% - за снижение ставки сразу на 50 пунктов. Мы не считаем, что текущие условия соответствуют снижению ставки сразу на 50 пунктов – макроэкономическая статистика пока не демонстрирует кардинального ухудшения (хотя посылает сигналы о замедлении темпов роста), а фондовые рынки и вовсе находятся на исторических максимумах. При этом согласны, что риторика регулятора, на наш взгляд, свидетельствует о готовности снижать ставку уже на ближайшем заседании, и для рынка ключевым вопросом, похоже, становится не сроки первого снижения ставок, а ожидаемый размер цикла снижения (те же фьючерсы на ставку оценивают вероятность второго снижения в сентябре в 60%).

Из других событий отметим вчерашнюю публикацию данных по потребительской инфляции в США – базовый ИПЦ подрос с 2% до 2,1%, что способствовало локальному укреплению доллара на валютном рынке, но реакция на статистику оказалась очень ограниченной. Напомним также, что в Штатах постепенно приближается полноценный старт сезона корпоративной отчетности – уже в начале следующей недели свою отчетность начнут представлять крупнейшие банки. Последние стресс-тесты ФРС завершились для банков успешно, как сложится для них сезон отчетностей – узнаем уже в ближайшее время. Общий риск-аппетит на глобальных рынках к сегодняшнему дню мы оцениваем как слабо-позитивный. С точки зрения негативного сантимента отметим вчерашние комментарии Д.Трампа о том, что «Китай не увеличил закупки американской сельскохозяйственной продукции, как обещалось на саммите».

Российский рынок акций вчера продемонстрировал заметную коррекцию – индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2800 пунктов. Из негативных новостей отметим, что Палата Представителей США вчера одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, предусматривающей ограничения на действия американских лиц с российским госдолгом. При этом стабильность рынка ОФЗ и рубля говорит о том, что вряд ли причиной вчерашнего снижения рынка стал этот фактор. Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации индекса Мосбиржи в верхней половине диапазона 2750-2800 пунктов. Отметим, что сегодня уже без дивидендов начнут торговаться акции Алросы.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"