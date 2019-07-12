ИАЦ «Альпари»: EURUSD - коррекция вниз еще не завершилась

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в четверг, 12 июля, по итогам дня евро закрылся в небольшом плюсе. На торгах в Азии курс евро повышался до 1,1280. Доллар США торговался смешанно против основных валют, отыграл утренние и дневные потери на американской сессии отчет по потребительской инфляции показал рост.

Значение чистого индекса потребительских цен в США превысил ожидания и достиг максимума с начала прошлого года. По опубликованной статистке выросла доходность 10-летних облигаций в США. Курс евро снизился до 1,1245.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 11:00 вышел ежемесячный отчет МЭА.

В 12:00 еврозона опубликует данные по объему промышленного производства за май.

В 15:30 США опубликуют индекс цен производителей за июнь.

В 20:00 Baker Hughes представит данные по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Текущая ситуация:

Ожидания с коррекцией оправдались. Цена ушла после образования третьей вершины. Любимая ценовая модель цифровых монет. Падение остановилось на верхней линии канала, не дойдя до 45-го градуса.

На торгах в Азии основные валюты торгуются в плюсе. Несмотря на их рост по прогнозу жду ослабления евро к доллару до трендовой линии. Если бы цена скорректировалась до lb в виде трехволнового движения, то тогда можно было рассмотреть рост выше 1,13. Получается, что коррекция вниз не завершилась.

Поскольку цена повышалась в Азии без объема, а осциллятор стохастик смотрит вниз, то в ближайшие часы логичнее ждать падения пары, чем роста. Цель составляет 1,1233. Там же на трендовой линии находится 45-й градус, поэтому падение ниже не рассматриваю.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»