ИК «Фридом Финанс»: Индексы стремятся закрепиться на исторических максимумах

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы S&P500 и Dow30 завершили сессию 11 июля на рекордных максимумах, после того как председатель ФРС Джером Пауэлл вернул инвесторам уверенность в понижении процентных ставок в этом месяце. S&P500 вновь коснулся 3000 пунктов, но к закрытию совсем чуть-чуть отошел от этой отметки и остановился на уровне 2999,91 пункта. Рост по итогам дня составил 0,23%. В свою очередь промышленный индекс Dow Jones впервые поднялся выше 27000.

Технологические акции чувствовали себя не так уверенно: NASDAQ за день опустился на символические 0,08%. Доллар США продолжил ослабление по отношению к крупнейшим мировым валютам.

Мировые фондовые площадки продолжают торговаться с осторожным оптимизмом в надежде на монетарные стимулы центральных банков. Тем не менее риски замедления глобальной экономики из-за торговых войн сохраняются, что подтверждают неожиданные данные о снижении ВВП Сингапура во втором квартале. Тем не менее настрой инвесторов остается по преимуществу позитивным. Азиатские индексы во главе с шанхайским CSI 300 торгуются в зеленом секторе. Европейские площадки открылись в плюсе.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США корректируется после бурного роста вчера. Нефть марки Brent приближается к $68 за баррель. Из важной макроэкономической статистики в США сегодня стоит обратить внимание на данные по инфляции производителей за июнь. В связи с тем, что потребительская инфляция, данные по которой вышли вчера, оказалась выше ожиданий, сегодняшний релиз даст более четкое представление о динамике цен. Тем не менее их общий рост остается около цели ФРС, поэтому высокая вероятность снижения ключевой ставки сохранятся. Участники торгов проявляют умеренный интерес к риску, несмотря на конец недели. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 может вновь протестировать отметку в 3000 и закрыться выше, хотя драйверов у него остается все меньше.

Техническая картина по-прежнему неоднозначна. Объемы торгов остаются невысокими, что означает отсутствие выраженного интереса покупателей или продавцов. Если S&P500 завершит неделю выше 3000 на хороших объемах, это укрепит позиции «быков», в противном случае возможна локальная коррекция.