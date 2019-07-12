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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 июля: 2 882,2300 руб/1 г золота и 30,9200/1 г серебра

12 июля 2019
ЦБ РФ с 12 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 882,2300 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,9200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 681,0100 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 242,5300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,9099 р. (0,70%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0400 р. (0,13%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4000 р. (0,80%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 63,1999 р. (1,99%).

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