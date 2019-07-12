ИАЦ «Альпари»: Акции «ВТБ» сильно выросли на фоне падения рынка

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», за прошедшую неделю с 5 по 11 июля российский фондовый рынок перешел в фазу понижения. Индекс РТС за неделю упал на 0,9% до 1398,88 пунктов, а индекс МосБиржи понизился на 1,8%, до 2789,66 пунктов. Цена на нефть Brent тем временем выросла на 5%, подорожав до $66,54 за баррель, но на фондовый рынок, как видим, не оказала влияния.

В противовес падающему рынку героями недели стали акции банка «ВТБ», подорожавшие на 6,3% за неделю до 0,044 руб. за акцию. На прошлой неделе банк опубликовал операционные результаты за январь-май 2019 г. По сообщению банка, его портфель привлеченных средств за первые пять месяцев текущего года вырос на 23%, а клиентская база по привлеченным средствам, 70% которых составляют депозиты физических лиц, выросла на 10%. Доля «ВТБ» на рынке депозитов физлиц за пять месяцев 2019 г. выросла с 14,2 до 14,8%, по оценкам самого банка. Целевой цены и рекомендации по этим бумагам мы не имеем.

Обыкновенные акции «Россетей» на прошлой неделе рухнули на 11%, намного сильнее, чем остальной рынок, до 1,249 руб. за акцию. Скорее всего, такое сильное падение было связано с закрытием реестра акционеров для получения промежуточных дивидендов за 1 квартал 2019 г. Напомним также, что по итогам 2018 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям компания, согласно решению годового общего собрания акционеров, выплачивать не будет по причине чистого убытка за 2018 год. Зато промежуточные дивиденды за 1 квартал 2019 года окажутся рекордно высокими. Наша расчётная цена по акциям «Россетей» по-прежнему составляет 1,53 руб. за акцию, но рекомендацию в связи с сильным падением этих бумаг мы повысили до «покупать».

В конце текущей и на будущей неделе советуем обратить внимание на ряд важных событий:

В пятницу, 12 июля, состоится заседание совета директоров «МегаФона».

В понедельник, 15 июля, операционные результаты за 2 квартал представит Новолипецкий металлургический комбинат.

Во вторник, 16 июля, пройдет заседание совета директоров нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

В четверг, 18 июля, реестры акционеров для получения дивидендов закроют сразу несколько эмитентов, среди которых «Газпром», «Сургутнефтегаз», АФК «Система», «ТМК».

Мы ожидаем, что на следующей неделе индекс РТС продемонстрирует колебания в диапазоне 1370-1440 пунктов, а индекс МосБиржи - в интервале 2750-2810 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»