Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 июля: 2 847,9600 руб/1 г золота и 30,6800/1 г серебра
13 июля 2019
ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 847,9600 руб.
- 1 грамм серебра - 30,6800 руб.
- 1 грамм платины - 1 669,5500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 154,7200 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
34,2700 р. (1,19%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2400 р. (0,78%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,4600 р. (0,68%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
87,8100 р. (2,71%).
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