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Курсы валют ЦБ РФ на 14 июля: 63,0204 руб/доллар США и 71,0114 руб/евро

14 июля 2019
ЦБ РФ с 13 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,0204 руб.
  • 1 евро - 71,0114 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,6194 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0260 р. (0,04%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0041 р. (0,01%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1222 р. (0,13%).

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