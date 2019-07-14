Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 июля: 2 847,9600 руб/1 г золота и 30,6800/1 г серебра ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 847,9600 руб.

1 грамм серебра - 30,6800 руб.

1 грамм платины - 1 669,5500 руб.

1 грамм палладия - 3 154,7200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 34,2700 р. (1,19%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2400 р. (0,78%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,4600 р. (0,68%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 87,8100 р. (2,71%) .

dims

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/ СИА /

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